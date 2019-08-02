В Бангкоке произошла серия взрывов

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня утром в центральных районах Бангкока взорвались шесть бомб. Еще одно устройство было обнаружено до того, как оно взорвалось, сообщает Reuters .

В местной полиции уточнили, что бомбы взорвались возле правительственного комплекса Ченг Ваттана, а также в районе Чонг Нонси. В результате четыре человека получили легкие ранения, все они получают медицинскую помощь в больницах.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча поручил незамедлительно начать расследование инцидента. "Я осуждаю тех, кто создает ситуацию, разрушающую мир и подрывающую имидж страны. Я поручил чиновникам позаботиться об общественной безопасности и о тех, кто пострадал при взрывах", - написал он в своем Twitter.

Ни одна террористическая организация пока не взяла на себя ответственность за организацию взрывов.

Как пишет Euronews, в столице Таиланда сейчас проходит саммит АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии), в котором принимают участие высокопоставленные официальные лица из разных стран, в том числе госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел КНР Ван И.-0-