В Бангкоке прошла акция против коронавирусных ограничений

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре Бангкока прошла акция протеста против ограничительных мер из-за COVID-19, сообщает газета Bangkok Post.

Колонна автомобилистов требовала отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча.

Для обеспечения правопорядка власти страны мобилизовали 750 полицейских. Полиция предупредила, что все публичные собрания в настоящее время являются незаконными в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с распространением коронавируса.

Протестное движение в Таиланде набирает обороты на фоне растущего общественного недовольства предпринимаемыми правительством мерами для борьбы с COVID-19. В минувшие выходные более тысячи антиправительственных демонстрантов столкнулись с полицией, некоторые были задержаны.

9 июля власти Таиланда объявили об ужесточении карантинных мер в Бангкоке и ряде провинций, в том числе об ограничении на поездки, введении комендантского часа с 21.00 до 4.00, закрытии торговых центров, салонов красоты и спа. Также были введены ограничения на собрания - не более пяти человек в помещении. По данным ТАСС, с 21 июля были приостановлены внутренние авиарейсы в/из провинций с высоким уровнем распространения коронавируса.-0-