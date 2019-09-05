В Бангкоке с начала года 5 тыс. человек заразились лихорадкой денге

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Бангкоке (Таиланд) почти 5 тыс. человек заразились лихорадкой денге, трое инфицированных умерли, сообщает местная газета The Nation .

По словам губернатора столичной администрации Асвина Кванмуанга, самое большое число инфицированных проживает в районах Хуай-Кванг, Нонг-Чок, Пхяйатхай, Чатучак и Яннава, которые находятся под пристальным наблюдением медиков.

Губернатор поручил провести в Бангкоке информационные кампании по профилактике денге, чтобы побудить жителей тщательнее убирать в своих домах и ликвидировать источники грязной воды, которые могут стать рассадниками комаров.

Денге - вирусная инфекция, передаваемая комарами, которая распространена в условиях тропического и субтропического климата, главным образом в городских и пригородных районах. Инфекция вызывает гриппоподобное заболевание и иногда приводит к развитию потенциально летального осложнения. По данным ВОЗ, за последние десятилетия глобальная заболеваемость денге резко возросла. В настоящее время риску заболевания подвергается около половины населения мира. Специального лечения денге нет, но благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей медицинской помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%.-0-