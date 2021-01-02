В Бангкоке ужесточили ограничения из-за COVID-19

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения, запретив деятельность развлекательных заведений в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Bangkok Post".

Ранее мэрия Бангкока закрыла школы до 17 января из-за ситуации с коронавирусом.

Со 2 января временно закрываются пабы, бары и подобные заведения, не будут работать аквапарки, детские площадки, интернет-кафе, арены для петушиных боев, детские сады, школы боевых искусств, бани, спортивные площадки, фитнес-центры, массажные салоны и ряд других мест. Всего власти запретили 25 категорий различных заведений, где собирается много людей.

В парикмахерских одного клиента нельзя обслуживать более двух часов, клиенты не должны ждать стрижку в помещении.

Во всех других местах необходимо соблюдать противоэпидемические меры.-0-