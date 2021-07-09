В Бангкоке введут комендантский час и ограничат передвижение из-за роста COVID-19

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Таиланда объявили об ужесточении карантинных мер в Бангкоке и ряде провинций, чтобы замедлить распространение коронавируса, сообщает Reuters.

Среди новых мер - ограничения на поездки, комендантский час с 21.00 до 4.00, закрытие торговых центров, салонов красоты и спа. Также будут действовать ограничения на собрания - не более пяти человек в помещении.

Ограничения приняты на фоне роста числа заболевших коронавирусом в стране. Так, за минувшие сутки зафиксирован один из самых высоких ежедневных показателей заражения с начала пандемии - 9276 новых случаев заболевания, 72 человека скончались.

В ближайшее время власти обещают увеличить в стране количество центров тестирования на COVID-19, а также расширить вакцинацию.-0-