В Бангладеш горел паром, погибли 38 человек

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 38 человек погибли, 72 получили ожоги разной степени тяжести в результате пожара на пароме, следовавшем из столицы Бангладеш Дакки в город Баргуна, сообщает Reuters.

Паром загорелся на реке Суганда в округе Джалокати, в результате пострадали более 200 пассажиров. Состояние 20 из них оценивается медиками как критическое.

Возгорание произошло в машинном отделении около 3.00 по местному времени (00.00 по минскому времени). Паром бросил якорь у берега реки, куда прибыли пожарные. Огонь тушили почти два часа.-0-