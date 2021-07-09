В Бангладеш при пожаре на заводе погибли три человека

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли, 26 пострадали в результате пожара, который произошел 8 июля на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш. Об этом сообщило агентство United News of Bangladesh.

По его данным, все пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщил замглавы пожарной службы, возгорание произошло 8 июля в 17.00 (по местному времени). Точное количество погибших пока неизвестно.

По словам одного из сотрудников завода, число раненых и погибших может быть больше, так как на заводе работали от 7 до 8 тыс. человек.

Причину возгорания устанавливают. Ведется расследование произошедшего.-0-