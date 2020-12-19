В Бангладеш при столкновении поезда с автобусом погибли 13 человек

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поезд врезался в автобус в северо-западной области Раджшахи в Бангладеш. В результате погибли 13 человек, трое получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Dhaka Tribune.

По ее данным, пассажирский экспресс врезался в автобус на железнодорожном переезде и протащил машину по рельсам на расстояние примерно 500 м. 11 пассажиров автобуса умерли на месте, пятеро были доставлены в больницу, где еще двое умерли от ран.

Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия. По предварительной информации, столкновение произошло из-за того, что работник переезда уснул при исполнении своих обязанностей. Железнодорожное сообщение на западе страны временно прекращено.-0-