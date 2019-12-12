В Бангладеш вспыхнул пожар на фабрике - погибли 13 человек

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде столицы Бангладеш Дакки произошел крупный пожар на фабрике по производству пластмасс. Не менее 13 человек погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести, сообщает издание bdnews24 со ссылкой на полицию.
Издание сообщает, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия, однако локализовать возгорание удалось через несколько часов. Причину пожара пока установить не удалось.
Фабрика оказалась нелегальной.Она не была оборудована средствами противопожарной безопасности и не имела необходимых лицензий.
Возгорания на подпольных предприятиях, в которых гибнут десятки человек, не редкость для Бангладеш.-0-