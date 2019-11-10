В Бангладеш жертвами циклона стали 13 человек

ТАСС, 10 ноября. Не менее 13 человек стали жертвами циклона, пришедшего на побережье Бангладеш. Об этом сообщило агентство Reuters .

Ранее сообщалось о шести погибших, 30 пострадавших и 36 пропавших без вести.

Власти Бангладеш заявили, что взяли ситуацию под свой контроль. "Потребуется два дня, чтобы достичь нормализации", - приводит агентство слова представителя министерства по чрезвычайным ситуациям. Около 2 млн жителей близлежащих районов были эвакуированы. Все они направлены во временные убежища. Циклон нанес ущерб более 6 тыс. жилых домов.

Циклон "Бульбуль" обрушился на всю прибрежную часть страны и проследовал на запад, в направлении индийских штатов Западная Бенгалия и Одиша. Он несет с собой ливни и ветер, порывы которого достигают 28-33 м/с.