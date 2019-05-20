В баре на севере Бразилии застрелили 11 человек

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженная группа совершила нападение на бар в бразильском городе Белем, штат Пара. В результате от огнестрельных ранений погибли 11 человек, информирует
Участники преступной группировки, лица которых были скрыты под масками, приехали в бар, расположенный в неблагополучном районе Белема, днем 19 мая. По невыясненным пока причинам они открыли огонь по посетителям заведения. Среди погибших - шесть женщин и пятеро мужчин. Также сообщается об одном раненом.
Полиция ведет поиск преступников и выясняет мотивы нападения. Инцидент произошел в районе Гуама, где зафиксирован один из самых высоких уровней преступности в Бразилии. В марте этого года в Белем для усиления безопасности были направлены федеральные войска.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.321 BYN
|2.328 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.081 BYN
|2.086 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.222 BYN
|3.23 BYN