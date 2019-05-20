В баре на севере Бразилии застрелили 11 человек

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженная группа совершила нападение на бар в бразильском городе Белем, штат Пара. В результате от огнестрельных ранений погибли 11 человек, информирует Reuters .

Участники преступной группировки, лица которых были скрыты под масками, приехали в бар, расположенный в неблагополучном районе Белема, днем 19 мая. По невыясненным пока причинам они открыли огонь по посетителям заведения. Среди погибших - шесть женщин и пятеро мужчин. Также сообщается об одном раненом.

Полиция ведет поиск преступников и выясняет мотивы нападения. Инцидент произошел в районе Гуама, где зафиксирован один из самых высоких уровней преступности в Бразилии. В марте этого года в Белем для усиления безопасности были направлены федеральные войска.-0-