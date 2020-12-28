В Баренцевом море погибли 17 членов экипажа затонувшего судна

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшие при затоплении рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море 17 моряков, по предварительным данным, погибли, двоих удалось спасти, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде", - сообщил источник в экстренных службах.

Как отметили в пресс-службе Архангельского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по факту затопления в Баренцевом море рыболовецкого судна "Онега".

"Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту затопления судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, утром 28 декабря в акватории Баренцева моря произошло опрокидывание и затопление рыболовецкого судна "Онега". В результате происшествия в воде оказались 19 человек, двое из которых спасены. Проводятся поиски остальных членов экипажа.

По предварительным данным следствия, сигнал бедствия был подан автоматически при возникновении нештатной ситуации, при попадании воды. "На затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу", - уточнили в управлении.

На место происшествия выехали следователи. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств затопления судна. Рассматриваются все версии произошедшего.-0-