В Барселоне автомобиль пролетел 300 метров над землей

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль пролетел по центру испанской Барселоны около 300 м, снося все на своем пути вечером 13 июля, сообщает издание Cronica .

Пострадали не менее шести человек, в том числе десятилетняя девочка. Водитель автомобиля задержан. Не исключено, что он находился под действием наркотиков.

Обстоятельства происшествия уточняются.-0-