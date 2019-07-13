В Барселоне автомобиль пролетел 300 метров над землей

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковой автомобиль пролетел по центру испанской Барселоны около 300 м, снося все на своем пути вечером 13 июля, сообщает издание
Пострадали не менее шести человек, в том числе десятилетняя девочка. Водитель автомобиля задержан. Не исключено, что он находился под действием наркотиков.
Обстоятельства происшествия уточняются.-0-
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