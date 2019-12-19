В Барселоне горит здание рядом с собором Саграда Фамилия

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 18 человек пострадали при пожаре в здании, расположенном в непосредственной близости от собора Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне. Об этом сообщает испанская газета El Periodico de Catalunya.

Пожар вспыхнул сегодня около 7.00 по местному времени на первом этаже многоквартирного дома. Большинство пострадавших были госпитализированы, один из них - в тяжелом состоянии.

В тушении принимают участие 12 пожарных расчетов. Пламя уже взято под контроль. Из-за случившегося перекрыты несколько прилегающих к месту пожара улиц. Район инцидента сильно задымлен.

Причины пожара выясняются.-0-