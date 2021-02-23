В Барселоне полиция применила силу против участников акции в поддержку осужденного рэпера

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каталонская полиция применила во вторник силу против участников акции протеста в Барселоне против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету El Periodico.

Манифестанты бросали стеклянные бутылки в правоохранителей и сооружали баррикады. В результате действий протестующих пострадал журналист.

Акции протеста против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть митингов проходит в автономном сообществе Каталония. Во время манифестаций группы агрессивно настроенных протестующих забрасывали полицейских камнями, бутылками, петардами и другими предметами, поджигали мусорные контейнеры, грабили магазины, сооружали баррикады. В результате стражам порядка приходилось применять силу, были задержаны более 160 участников беспорядков, пострадали десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в в социальных сетях.