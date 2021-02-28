В Барселоне в ходе акций протеста задержаны 10 человек

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 10 человек были задержаны в субботу вечером в Барселоне в ходе беспорядков после акции в поддержку рэпера Пабло Аселя. Об этом сообщила в Twitter каталонская полиция.

Один из задержанных имеет отношение к поджогу фургона городской гвардии. По информации правоохранительных органов, в ходе протеста пострадали не менее четырех человек.

В полиции сообщили, что группы протестующих в капюшонах бросали петарды и другие предметы в полицейских. Протестующие подожгли мусорные контейнеры и фургон городской гвардии, выбили окна зданий.

Участники беспорядков также начали грабить местные магазины и попытались устроить пожар в одном из отелей. Пока сообщается о двух пострадавших в ходе акции и двух задержанных. Манифестации также проходят и в других каталонских городах.-0-