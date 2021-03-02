В Барселоне во время беспорядков задержаны анархисты из Италии и Франции

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барселоне во время беспорядков после акции в поддержку рэпера Пабло Хаселя полиция задержала пять граждан Италии и одного гражданина Франции, сообщает газета El Periodico.

По словам главы департамента внутренних дел Каталонии Микеля Сампера, задержанные иностранцы участвуют в анархистском движении. Вместе с другими протестующими 27 февраля они пытались поджечь полицейский фургон.

Микель Сампер сравнил жестокие эпизоды каталонских протестов с попыткой нападения на Капитолий в США. Он сообщил, что департамент внутренних дел предпринимает все необходимые меры для защиты сотрудников полиции. "Не может быть так, чтобы те, кто охраняет безопасность страны, были в опасности", - сказал Микель Сампер.

Протесты в Испании вспыхнули после суда над рэпером из Каталонии Пабло Хаселем. Он был приговорен к девяти месяцам заключения за одобрение терроризма и клевету на корону и испанские государственные институты. Помимо словесных атак в адрес испанской короны рэпер критиковал действия полиции во время подавления демонстраций за независимость в Каталонии в 2019 году.

В минувшую субботу мирная акция в поддержку рэпера переросла в Барселоне в беспорядки. В полиции сообщили, что группы протестующих в капюшонах бросали петарды и другие предметы в полицейских. Протестующие подожгли мусорные контейнеры и фургон городской гвардии, выбили окна зданий. Участники беспорядков также начали грабить местные магазины и попытались устроить пожар в одном из отелей. Во время акции протеста пострадали не менее четырех человек.-0-