В Башкирии автомобиль врезался в толпу

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель иномарки врезался в толпу в поселке Раевка в Башкирии и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает российский Пятый канал.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 4 ноября. На кадрах с камер наружного видеонаблюдения видно, что водитель пытался выехать с парковки, но путь ему преграждала группа мужчин. Он посигналил фарами, чтобы люди уступили дорогу, но к машине подбежали пара человек и стали пытаться открыть двери автомобиля. После этого сидевший за рулем резко нажал на газ. Машина въехала прямо в толпу и задела несколько человек.
Мужчины пытались окружить автомобиль и начали его раскачивать, но водитель прорвался и уехал. На данный момент его задержала полиция.-0-
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