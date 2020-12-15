В Башкирии задержали руководителя пансионата, где при пожаре погибли 11 человек

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Башкирии руководитель пансионата для пожилых задержан после гибели 11 человек при пожаре, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что пансионат не имел лицензии на постоянное проживание пациентов. Проверок учреждения, работавшего, по разным данным, от одного до двух лет, не проводилось. Также в нем не было систем противопожарной защиты, только два извещателя.

Сообщение о пожаре в частном пансионате в селе Ишбулдино в Башкирии поступило в МЧС в 00.53 по московскому времени. На момент прибытия пожарных одноэтажное здание горело по всей площади - 72 кв.м. В 4.00 пожар был ликвидирован. Во время тушения обнаружены 11 погибших, четыре человека эвакуировались самостоятельно.-0-

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