В Башкортостане дети отравились хлором в бассейне

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Республики Башкортостан (РФ) проводит проверку по факту отравления четырех детей хлором. Инцидент случился 9 декабря в одном из бассейнов города Учалы, сообщает телеканал "МИР 24".

По информации СУ СКР по региону, 16 детей и двое тренеров занимались плаванием в учреждении "Дворец творчества", когда почувствовали резкий запах хлорки. Тренировка сразу же прекратилась, взрослые и дети ушли из бассейна. Однако позднее четверо ребят почувствовали недомогание. В результате несовершеннолетних госпитализировали. У пострадавших врачи диагностировали отравление парами хлора.

Следователи проводят проверку. В бассейне работают сотрудники полиции, СКР и Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что 7 декабря в Астрахани из бассейна спорткомплекса "Динамо" с острым отравлением хлором были направлены в больницу 32 человека, большинство из которых дети. Несколько человек оказались в реанимации. По данным главка МЧС по региону, содержание хлора в воде бассейна было превышено в 25 раз. Губернатор области Игорь Бабушкин сообщил, что бассейн будет закрыт до конца года.-0-