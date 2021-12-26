В Башкортостане на трассе столкнулись около 15 автомобилей

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авария с участием примерно 15 автомобилей произошла на трассе в Башкортостане, один человек погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Башкортостана.

"На 49-м км автодороги Уфа - Оренбург зарегистрировано ДТП с участием порядка 15 машин. По имеющейся информации, один человек погиб", - сообщили в пресс-службе. Информация о пострадавших уточняется.

В Республике Башкортостан из-за снегопадов сохраняется сложная дорожная ситуация. Как сообщали в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС, более 30 грузовых и легковых автомобилей застряли на трассе М5.-0-