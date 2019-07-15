В Башкортостане разбился автобус: 6 человек погибли, 21 пострадал

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с 39 пассажирами разбился в Башкортостане (Россия), погибли шесть человек, 21 пострадал, сообщает ТАСС.

Авария произошла 14 июля в Архангельском районе Башкортостана. Автобус следовал по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось в кювет.

По данным врио главы Башкортостана Радия Хабирова, водитель автобуса ранее неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Также чиновник отметил, что большинство погибших пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности.-0-