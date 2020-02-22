В башне "Москва-Сити" частично обрушилась стеклянная стена

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть стеклянной наружной стены обрушилась в одной из башен "Москва-сити" на 30-м этаже, где располагаются жилые апартаменты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Машины, припаркованные у башни, были экстренно эвакуированы. Пострадавших нет. Выясняются причины инцидента.
Московский международный деловой центр "Москва-Сити" располагается по адресу 1-й Красногвардейский проезд, 21. Это развивающийся деловой район на Пресненской набережной.-0-