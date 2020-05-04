В Батуми и Кутаиси снимают ограничения на передвижение

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все виды ограничений на передвижение в грузинских городах Батуми и Кутаиси снимут с 5 мая. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает грузинское информагентство Black Sea Press.

Премьер-министр отметил, что все еще остаются в силе ограничения на поездки в Тбилиси и Рустави, выразив надежду, что и этот вопрос будет решен к концу недели.

Правительство Грузии запретило въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси с 15 апреля в связи с ограничением распространения COVID-19. С 27 апреля в Грузии начался первый этап снятия ограничений - власти разрешили гражданам передвигаться на легковых автомобилях и такси, возобновили работу интернет-магазины с доставкой любых товаров, аграрные рынки открытого типа.

При этом режим чрезвычайного положения в Грузии, введенный 21 марта, продлен до 22 мая. Также в стране с 31 марта действует комендантский час - с 21.00 до 06.00 по местному времени.

По последним данным, в Грузии подтверждено 593 случая COVID-19, с момента вспышки 9 человек скончались.-0-