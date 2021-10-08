В Батуми обрушилась часть жилого дома

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В грузинском городе Батуми на улице 26 мая произошло обрушение подъезда в многоквартирном пятиэтажном доме. Об этом сообщило местное информационное агентство Batumelebi.

Инцидент произошел 8 октября около 12.00 (около 11.00 по минскому времени).

Сотрудниками Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии из-под обломков были извлечены живыми два человека, в том числе ребенок в возрасте 6-7 лет. Ребенок находился в припаркованной рядом с домом машине, которую завалило после обрушения. Он был доставлен в больницу.

Спасатели эвакуируют жителей из оставшейся части дома.

На месте работают бригады скорой помощи, пожарные и спасатели.-0-