В Батуми после драки на акции задержаны представители оппозиции

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое представителей оппозиции задержаны в Батуми после потасовки и драки с полицией на акции возле здания правительства Аджарии. Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Уточняется, что днем 17 ноября представители оппозиционной организации "Ар датмо" ("Не уступай") попытались наклеить стикеры, на которых напечатаны лозунги с обвинениями в фальсификации выборов, на здание правительства. Полиция запретила им это делать. Оппозиционные активисты в ответ стали заявлять, что не делают ничего противозаконного. Ссора переросла в физическую конфронтацию.

На месте были задержаны трое участников акции, в том числе представитель партии "Единое национальное движение" Джелал Кикава. "Задержанные сопротивлялись требованиям полиции, подробности сообщим позже", - сказал заместитель начальника управления полиции Аджарии Ираклий Мчедлишвили.

Акцию протеста возле здания правительства Аджарии в Батуми оппозиция проводит уже две недели подряд в круглосуточном режиме. После выборов в парламент 31 октября оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов и отказывается признавать официальные результаты голосования, а также работать в парламенте 10-го созыва.-0-