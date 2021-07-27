В Батуми проливные дожди затопили улицы и первые этажи зданий

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Батуми из-за проливных дождей затопило улицы и первые этажи зданий, сообщает информационный портал "Новости - Грузия" со ссылкой на мэрию города.

По данным мэрии, в течение нескольких часов от горожан поступило более 150 сообщений о затоплении. Затоплены более 100 перекрестков, что нарушило движение транспорта.

Особенно тяжелая ситуация на двух улицах. Вода заполнила первые этажи нескольких жилых домов, повредила бытовую технику, затопила магазины и пекарни, обустроенные в полуподвальных помещениях. Ведутся работы по откачке воды из помещений, очищаются дренажные каналы.

Ливень затопил и открытое недавно здание Батумской республиканской больницы. В цокольном этаже здания, где принимают и лечат ковидных больных, до сих пор стоит вода.

По прогнозам синоптиков, завтра в Батуми также ожидаются сильный дождь и ветер.-0-

Фото newsgeorgia.ge