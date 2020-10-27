В Бейруте появилась статуя из обломков от взрыва в порту

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После взрыва в порту Бейрута скульптор Хаят Назер участвовала в разборе завалов. Именно тогда ей пришла идея использовать кое-что из находок для создания скульптуры, символизирующей объединение и восстановление, сообщает CNN.

В течение нескольких недель Назер собирала обломки и осколки. В ход пошел искореженный металл, битое стекло и вещи людей, чьи дома пострадали от взрыва.

"Я ездил к людям, чьи дома были разрушены взрывом, и просила дать мне какие-нибудь вещи, которые я могла бы включить в скульптуру, чтобы сделать их владельцев ее частью", - сказал Назер.

Из всех собранных предметов скульптор создала статую женщины в длинном платье и с развевающимися волосами, поднимающей флаг Ливана. В основании памятника установлены сломанные часы, которые остановились на отметке 18:08 (момент взрыва).

Мощный взрыв в Бейруте прогремел вечером 4 августа в районе морского порта. В результате погибли по меньшей мере 78 человек и около 4 тыс. получили ранения.-0-