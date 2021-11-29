В Бейруте проходят масштабные акции протеста

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проезды по основным эстакадам, туннелям и проспектам в ливанской столице блокированы сегодня уличными активистами, протестующими против дороговизны и ухудшения жизненных условий, сообщает ТАСС.
Отмечается, что демонстранты используют для перекрытия проезжей части горящие покрышки и мусорные баки. Движение транспорта парализовано не только в Бейруте, но и в Триполи (на севере страны), в Сайде (на юге).
Новая волна протестов последовала за очередным падением обменного курса национальной валюты - с 20 тыс. до 25 тыс. ливанских фунтов за $1. Обвал национальной денежной единицы повлек за собой рост цен на продовольствие, бензин, мазут и товары первой необходимости, что ударило по интересам малоимущих слоев населения.
Акции протеста привели сегодня к закрытию школ и других учебных заведений, нарушена работа госучреждений, банков, частных фирм и торговых центров.
В ряде мест патрули сил безопасности и военнослужащие пытаются навести порядок, разблокировать шоссе и эстакады для движения транспорта.-0-