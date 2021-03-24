В Бельгии из-за COVID-19 вводится новый локдаун

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Бельгии приняли решение ввести новый локдаун сроком на четыре недели из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране, сообщает МИР 24со ссылкой на заявление правительства.

Со следующего понедельника закроются все учебные заведения. Будут открыты магазины первой необходимости. Во все другие торговые точки можно будет попасть только по предварительной записи. Кроме того, ограничат свою работу сотрудники, чья работа связана с непосредственным общением с людьми.