В Бельгии из-за омикрон-штамма закрыли новогодние базары

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новогодние и рождественские базары в бельгийских городах 26 декабря полностью закрыты на неделю раньше обычного времени, сообщает ТАСС.

В стране с 26 декабря вступили в силу новые правительственные ограничения по борьбе с пандемией, предусматривающие закрытие всех развлекательных учреждений - кинотеатров, театров, концертных залов, казино.

23 декабря правительство Бельгии ввело новые антиковидные ограничения, объявив о закрытии практически всех развлекательных заведений с 26 декабря в связи с быстрым распространением в стране штамма омикрон.

Вирусологи университетов Левена и Хассельта объявили, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Бельгии и, как ожидается, еще до конца года на него будет приходиться свыше 90% новых заражений в стране.-0-