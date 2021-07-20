В Бельгии проходят траурные мероприятия в память о погибших при наводнении

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Бельгии - день национального траура после разрушительного наводнения, обрушившегося на страну на прошлой неделе. Флаги на всех зданиях в стране и на диппредставительствах за рубежом приспущены, сообщает местная телекомпания RTBF.
По последним данным, 31 человек погиб, 70 пропали без вести.
"Это момент, чтобы поразмышлять о большом количестве человеческих жертв, поприветствовать солидарность и чувство единства среди населения", - сказал премьер-министр Александр Де Кроо. Затем он также высказал предположение, что окончательный результат наводнения будет самым катастрофическим из когда-либо известных в Бельгии.
Чтобы помочь пострадавшим от наводнения, Бельгийский Красный Крест открыл специальный счет для сбора пожертвований, предназначенных для поддержки пострадавших.-0-