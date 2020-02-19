В Бельгии рядом с собором обнаружили стены из человеческих костей

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийском городе Гент археологи во время раскопок у собора Святого Бавона обнаружили стены, выложенные из человеческих костей. Об этом сообщает издание The Brussels Times.

По предварительным данным, возраст останков составляет около 500 лет. Сам собор Святого Бавона строился в XIII-XVI веках.

Ученые предположили, что стены были выстроены при расчистке церковного кладбища в тот момент, когда освобождались места для новых захоронений.

Представители археологической группы считают находку уникальной для Бельгии и отмечают, что это место в Генте не станет туристической достопримечательностью, кости будут перенесены.-0-