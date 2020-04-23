В Бельгии с 15 мая начнут открываться школы

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бельгийском регионе Фландрия с 15 мая начнут работать школы, сообщает издание The Brussels Times.

Об этом заявил министр образования Фландрии Бен Вейтс. Предполагается, что ученики 1-х и 2-х классов будут посещать школу четыре дня в неделю, а учащиеся 6-х классов - два раза в неделю.

В средние школы вернутся ученики выпускных классов, остальные смогут приходить в учебные заведения на основные уроки один день в неделю и два раза - на уроки технического или художественного профиля.

На заседании Совета национальной безопасности Бельгии, которое пройдет 24 апреля, будет принята стратегия выхода страны из карантина.-0-