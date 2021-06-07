7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бельгии с 9 июня начнется поэтапное снятие противокоронавирусных ограничений, в Брюсселе отменят обязательное ношение масок на улице. Об этом написал в Twitter бургомистр Филипп Клоз.

"Вакцинация проходит хорошо, показатели (коронавирусной инфекции) снижаются. С 9 июня ношение масок больше не будет обязательным на открытом воздухе, за исключением оживленных торговых улиц города", - написал он в сообщении.

С 9 июня в стране начнется поэтапное снятие противокоронавирусных ограничений: откроются бары, рестораны, кинотеатры, косметические кабинеты, солярии, бассейны и спортзалы.

Как сообщает ТАСС, ряд ограничений сохранится: в ресторанах людей за столами не должно быть более четырех, расстояние между столиками не должно быть меньше 1,5 метра. Театры, кино и концертные залы не могут быть заполнены более чем на 75% с равномерным распределением людей по залу, число присутствующих в одном зале не может превышать 200 человек. Максимальное количество участников свадебных и похоронных церемоний будет увеличено с 20 до 100 человек внутри помещений и 200 - на открытом воздухе. Поэтапно будет возобновляться проведение спортивных мероприятий вне залов.

Жесткий карантин в Бельгии действует с октября 2020 года. 8 мая произошло первое заметное послабление, когда было разрешено открыть террасы ресторанов.-0-