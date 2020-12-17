В Бельгии у мужчины изъяли более 27 тыс. древних артефактов

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бельгии у гражданина Франции изъяли более 27 тыс. старинных артефактов, сообщает Министерство культуры Франции.

В сентябре 2019 года француз, проживающий в Бельгии, заявил, что случайно нашел на своем земельном участке около 14 тыс. монет римского периода. Бельгийские власти усомнились в правдивости его слов и обратились в региональное управление по делам культуры. После этого подали обращение в Национальное управление разведки и таможенных расследований, отвечающее за борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей.

Во время обыска в доме у мужчины обнаружили археологические ценности. Среди изъятых предметов были браслеты и ожерелья, датируемые бронзовым и железным веками, римский додекаэдр, известных копий которого всего сто, а также римские фибулы, средневековые пряжки для ремней, элементы статуй, римские и галльские монеты, украденные из производственных мастерских. Всего изъято 13 246 ценных предметов.

Позже следователи получили подтверждение, что артефакты были получены в результате грабежей во Франции.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что нарушителю грозит тюремное заключение и штрафы в размере сотен тысяч евро.-0-