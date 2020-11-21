В Бельгии заболеваемость COVID снизилась на 61%

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бельгии принимаемые властями меры по сдерживанию пандемии и соблюдение жителями самоограничений за две недели снизили уровень заболеваемости COVID-19 на 61% - до 688,1 случаев на каждые 100 тыс. населения. Об этом заявил бельгийский медицинский исследовательский институт Sciensano, сообщает 20 ноября РИА Новости со ссылкой на The Brussels Times.

В начале ноября Бельгия упоминалась в числе наиболее пораженных инфекцией европейских стран со средним показателем 1609 больных на 100 тыс. населения.

На этой неделе показатель упал - в среднем ежедневно с инфекцией COVID-19 в медучреждения обращались 372 новых пациента - на 25% меньше, чем на прошлой неделе.

С начала вспышки болезни в Бельгии зарегистрировано 550 264 человек, было проведено 5 600 827 тестов. С 21 октября в Бельгии тесты делают только людям с выраженными симптомами болезни. Со следующего понедельника пройти тестирование снова смогут все.

Ранее премьер Бельгии заявил, что карантин в Бельгии продлится до вакцинации. Снижение темпов заболеваемости коронавирусом не будет основанием для ослабления карантина.

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