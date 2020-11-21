ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 21 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:52 Цена нефти марки Brent превысила $45 за баррель В мире
00:32 В Бельгии заболеваемость COVID снизилась на 61% В мире
00:06 В Северной Каролине до сих пор работает заброшенный автосалон Калейдоскоп
20.11.20
20.11.20 23:31 В Австралии пролетел яркий метеорит Калейдоскоп
20.11.20 22:54 Жук: белорусская оппозиция действует в интересах чужих стран, а не своего народа Общество
20.11.20 22:37 Гайдукевич о протестах: взорвал машину - это называется борьба за демократию и свободу Общество
20.11.20 22:16 Малашенко: от рационального потребления ресурсов каждым белорусом зависит будущее страны Общество
20.11.20 22:09 "Знай свои права": ко Всемирному дню детей ЮНИСЕФ запустил стикеры в Viber Общество
20.11.20 22:02 Хоккеисты "Шахтера" переиграли "Локомотив" из Орши в матче чемпионата Беларуси Спорт
20.11.20 21:57 Маски, дезинфекция, влажная уборка - как COVID-19 противостоят в КУП "Минские городские общежития" Общество
20.11.20 21:52 Валерия Шкарубо похоронят 21 ноября на Восточном кладбище в Минске Общество
20.11.20 21:42 Госпитализированным с отравлением минским школьникам оказывается необходимая помощь - Минздрав Общество
20.11.20 21:25 За сутки в мире зарегистрировали более 620 тыс. случаев заражения COVID-19 В мире
20.11.20 21:15 Волейболистки "Минчанки" уступили московскому "Динамо" в матче российской суперлиги Спорт
20.11.20 21:08 Минчанин получил 3,5 года колонии за сопротивление сотруднику милиции Происшествия
20.11.20 21:04 Лидеры АТЭС приняли итоговый документ о развитии региона на 20 лет В мире
20.11.20 20:57 Белорусский теннисист Илья Ивашко стал полуфиналистом турнира в Италии Спорт
20.11.20 20:51 Всемирный банк выделил $12 млрд на закупку вакцин и лекарств от коронавируса В мире
20.11.20 20:47 Белорусские дзюдоисты остались без наград во второй день ЧЕ в Праге Спорт
20.11.20 20:36 В медучреждениях достаточный запас СИЗов - отраслевой профсоюз Общество
20.11.20 20:28 Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М8 до 9 декабря Регионы
20.11.20 20:22 Серб Новак Джокович вышел в полуфинал итогового турнира АТР Спорт
20.11.20 20:17 Четыре диплома завоевали студенты БГУ на конкурсе ГИС-проектов Общество
20.11.20 20:14 Более 47 тыс. минчан перешли на электронные жировки Регионы
20.11.20 20:07 Территориальные центры выполнили почти 34 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов Общество
20.11.20 20:04 Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в здании в Тбилиси В мире
20.11.20 19:58 Червяков: экономика восстанавливается в результате реальных продаж Экономика
20.11.20 19:45 ВОЗ: за последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода В мире
20.11.20 19:42 Молодежь Гомеля провела акцию "Спасибо, Доктор!" Регионы
20.11.20 19:22 Пострадавшие ели одно и то же блюдо: СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
21 ноября 2020, 00:32

В Бельгии заболеваемость COVID снизилась на 61%

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Маски, дезинфекция, влажная уборка - как COVID-19 противостоят в КУП "Минские городские общежития"
За сутки в мире зарегистрировали более 620 тыс. случаев заражения COVID-19

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бельгии принимаемые властями меры по сдерживанию пандемии и соблюдение жителями самоограничений за две недели снизили уровень заболеваемости COVID-19 на 61% - до 688,1 случаев на каждые 100 тыс. населения. Об этом заявил бельгийский медицинский исследовательский институт Sciensano, сообщает 20 ноября РИА Новости со ссылкой на The Brussels Times.

В начале ноября Бельгия упоминалась в числе наиболее пораженных инфекцией европейских стран со средним показателем 1609 больных на 100 тыс. населения.

На этой неделе показатель упал - в среднем ежедневно с инфекцией COVID-19 в медучреждения обращались 372 новых пациента - на 25% меньше, чем на прошлой неделе.

С начала вспышки болезни в Бельгии зарегистрировано 550 264 человек, было проведено 5 600 827 тестов. С 21 октября в Бельгии тесты делают только людям с выраженными симптомами болезни. Со следующего понедельника пройти тестирование снова смогут все.

Ранее премьер Бельгии заявил, что карантин в Бельгии продлится до вакцинации. Снижение темпов заболеваемости коронавирусом не будет основанием для ослабления карантина.

Комендантский час не будет распространяться на бельгийских Санта Клаусов, пообещал министр здравоохранения Бельгии.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Бельгия болезни
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото из архива Цена нефти марки Brent превысила $45 за баррель
Фото из архива За сутки в мире зарегистрировали более 620 тыс. случаев заражения COVID-19
Фото из архива Лидеры АТЭС приняли итоговый документ о развитии региона на 20 лет
Фото из архива Всемирный банк выделил $12 млрд на закупку вакцин и лекарств от коронавируса
Фото batumelebi.netgazeti.ge Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в здании в Тбилиси
Тедрос Аданом Гебрейесус. Фото Globallookpress ВОЗ: за последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода
Главное
Во время посещения предприятия Лукашенко о предприятиях: некоторые предлагают перемены - "это не надо, продадим", но мы пошли другим путем
Президент поручил правительству комплексно рассмотреть вопросы поддержки многодетных семей
Совет Республики одобрил поправки в пенсионные законы
Первый разыгранный Белагропромбанком автомобиль уже нашел своего счастливого обладателя!
Топ-новости
Лукашенко о последних сливах в Telegram-каналах: потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем
Лукашенко - работникам "Гомсельмаша": особо меня радует, что вы вышли на траекторию роста
Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи
Госпитализированным с отравлением минским школьникам оказывается необходимая помощь - Минздрав
Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора
Эксперты WANO провели техмиссию на БелАЭС
В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах
Деятельность Межгоссовета СНГ по геодезии обсудят 24 ноября в Минске
Мечта реальна уже сегодня! До конца ноября в комплексе Minsk World – уникальные возможности кредитования и лучшие условия для покупки
Савиных: усиление безопасности не должно проводиться за счет других стран
В Беларуси предлагается ввести новые льготы для одаренной молодежи при поступлении в вузы
Четыре диплома завоевали студенты БГУ на конкурсе ГИС-проектов
Консолидация в обществе прежде всего обеспечивает устойчивость государству - Шебеко
Беларусь выступает за универсализацию договора о запрещении ядерных испытаний - Дапкюнас
CERT.BY предупреждает об очередной серии фишинговых рассылок
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.