В Белгороде задержали сторонников украинской неонацистской организации, планировавших вооруженные нападения

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь сторонников украинской неонацистской организации МКУ, планировавших вооруженные нападения, задержаны в Белгороде, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и МВД в рамках возбужденного уголовного дела по ч.1 и 2 ст.282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) в Белгороде задержаны семь сторонников украинской неонацистской организации МКУ, сформировавших на территории региона ее структурную ячейку и причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений, а также планировавших вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан", - сообщили в ЦОС.

У задержанных изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций. Кроме того, обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений.

В отношении главаря радикальной ячейки дополнительно возбуждены уголовные дела по ч.1.1 ст.282.1 (вовлечение в деятельность экстремистского сообщества), ч.2 ст.354.1 (реабилитация нацизма), ч.2 ст.280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и ч.2 ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ. Преступная деятельность двух человек дополнительно квалифицирована по ч.2 ст.280 и ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).-0-