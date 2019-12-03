В Белгородской области РФ в жилом доме произошел взрыв газа, есть пострадавшие

3 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Хлопок бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области России. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В 20.05 поступило сообщение, что на улице Шаландина в Яковлево в четырехэтажном многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа, есть частичное разрушение стены, проведена эвакуация, идет обследование", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, пострадали пять человек. Региональная прокуратура сообщает о шести пострадавших. Детей среди них нет.

Информации о погибших нет.

Всего в доме прописаны 24 человека, 18 были эвакуированы.

Причиной взрыва стала неисправность газового котла в одной из квартир.-0-