В Белграде на ходу взорвался внедорожник: пострадали два человека

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедорожник BMW X5 взорвался в воскресенье на одной из главных улиц сербской столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника полицейского управления Белграда Милана Станича.

"Сегодня около 12:15 произошел взрыв двигающегося автомобиля, в результате чего два человека получили ранения", - приводит слова Станича пресс-служба МВД республики.

Как отмечают очевидцы, звук взрыва был очень мощным и оглушил посетителей соседних кафе. На месте работают следственные группы, идет расследование инцидента и поиск исполнителей преступления.

По данным сербской газеты Blic, жертвой покушения стал криминальный авторитет Страхиня Стоянович, вместе с ним в автомобиле находилась 45-летняя гражданка Колумбии. В результате взрыва Стояновичу оторвало правую ногу, он доставлен в реанимацию. Его спутница получила незначительные травмы.

По информации сербских СМИ, это не первое покушение на Стояновича. В августе 2018 года в Белграде уже взрывали его автомобиль. Тогда сильно пострадала 20-летняя спутница Стояновича. Отец криминального авторитета был застрелен киллером в 2015 году.-0-