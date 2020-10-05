В Белом доме рассказали о состоянии здоровья Дональда Трампа

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние президента США Дональда Трампа продолжает улучшаться, решение о выписке может быть принято уже сегодня. Об этом заявил глава администрации Белого дома Марк Медоуз, сообщает CNN.

Марк Медоуз уточнил, что решение о выписке Дональда Трампа из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в штате Мэриленд будет принято в течение дня 5 октября после консультации между американским лидером и его врачами.

Уточняется также, что в расписании президента США на 5 октября никакие мероприятия не запланированы.

Ранее 4 октября врачи президента США сообщили, что он может быть выписан из больницы 5 октября, после чего вернется в Белый дом, где продолжит лечение.

Дональд Трамп в ночь на 2 октября сообщил в Twitter, что у него и у его супруги выявлен коронавирус. В пятницу вечером глава государства прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности Дональд Трамп проведет ближайшие дни в этом медицинском учреждении, продолжая работать оттуда. Перед вылетом в госпиталь американский лидер разместил в Twitter видеообращение, в котором заверил, что у него и Меланьи Трамп все хорошо.

За последние дни коронавирус был также обнаружен у помощницы президента США Хоуп Хикс, бывшего советника Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании главы Белого дома Уильяма Степина, личного помощника Трампа Ника Луны, трех журналистов из пресс-пула Белого дома.-0-