В Бенгальском заливе затонула лодка с беженцами, погибли 16 человек

Беженцы рохинджа. Фото из архива Associated Press
11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переполненное деревянное судно с беженцами рохинджа затонуло в Бенгальском заливе. В результате по меньшей мере 16 человек погибли, сообщает Associated Press по ссылкой на чиновников Бангладеш.
Инцидент произошел ранним утром 11 февраля. Известно, что лодка направлялась в Малайзию и потерпела крушение неподалеку от острова Святого Мартина в Бенгальском заливе.
Береговая охрана, морские водолазы и другие спасатели обнаружили тела 14 женщин, одного ребенка и мужчины. Около 62 беженцев смогли спастись. Пока неизвестно точное число пропавших без вести. По предварительным данным, на лодке находились 125 человек.-0-