В Берлине 60 полицейских пострадали в столкновениях с леворадикалами

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине вспыхнули столкновения между полицией и леворадикальными экстремистами, в результате чего 60 полицейских получили ранения разной степени тяжести, сообщает газета Der Standard.

Леворадикалы возвели самодельные баррикады в районе Берлин-Фридрихсхайн и подожгли их. Попытки полиции потушить пожар из водомета не увенчались успехом с первой попытки, так как около 200 человек в масках забросали их камнями. Позже пожар был потушен и баррикады убраны спецтехникой.

Причиной беспорядков послужило то, что 17 июня должна была проходить инспекция противопожарной безопасности в многоквартирном доме, в котором проживают представители различных радикальных групп. Уже несколько лет власти пытаются его расселить, но сталкиваются с противодействием со стороны жителей.

С полудня 16 июня до вечера 18 июня полиция ввела красную зону вокруг дома, доступ на оцепленную территорию имеют только его жители.-0-