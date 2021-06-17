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17 июня 2021, 09:51

В Берлине 60 полицейских пострадали в столкновениях с леворадикалами

Фото derstandard.at
Фото derstandard.at

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине вспыхнули столкновения между полицией и леворадикальными экстремистами, в результате чего 60 полицейских получили ранения разной степени тяжести, сообщает газета Der Standard.

Леворадикалы возвели самодельные баррикады в районе Берлин-Фридрихсхайн и подожгли их. Попытки полиции потушить пожар из водомета не увенчались успехом с первой попытки, так как около 200 человек в масках забросали их камнями. Позже пожар был потушен и баррикады убраны спецтехникой.

Причиной беспорядков послужило то, что 17 июня должна была проходить инспекция противопожарной безопасности в многоквартирном доме, в котором проживают представители различных радикальных групп. Уже несколько лет власти пытаются его расселить, но сталкиваются с противодействием со стороны жителей.

С полудня 16 июня до вечера 18 июня полиция ввела красную зону вокруг дома, доступ на оцепленную территорию имеют только его жители.-0-

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