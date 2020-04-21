В Берлине до конца октября запретят мероприятия численностью более 5 тыс. человек

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берлине отменят массовые мероприятия, в которых могут быть задействованы более 5 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на сенатора по вопросам экономики Рамону Поп.

"Мы исключаем возможность проведения мероприятий численностью от 5 тыс. человек до конца осенних каникул (до 24 октября включительно. - Прим. ТАСС)", - сказала Рамона Поп.

Из-за введения такой меры городским властям, к примеру, придется отказаться от проведения Берлинского марафона, который должен был пройти 27 сентября.

Сенат Берлина сообщил также о решении ввести с 27 апреля правило обязательно носить респираторные маски в общественном транспорте, чтобы не допустить распространения коронавируса.-0-

Впервые за 70 лет отменили мюнхенский "Октоберфест" Об этом заявили 21 апреля премьер-министр Баварии Маркус Зедер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер.