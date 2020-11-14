В Берлине эвакуировали более 7 тыс. жителей из-за бомбы времен Второй мировой войны

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 7,5 тыс. жителей Берлина были вынуждены покинуть свои дома после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию германской столицы.

Снаряд весом 250 кг нашли во время строительных работ в берлинском районе Кройцберг. Специалисты намерены обезвредить бомбу в течение дня. Эвакуация началась в 08.00 (10.00 по московскому времени). Тем, кто не смог отправиться к родственникам или знакомым, предоставили временный приют.

Из-за операции по обезвреживанию снаряда в городе пришлось ограничить движение общественного транспорта, в том числе автобусов и метро.-0-