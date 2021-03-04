В Берлине эвакуируют людей в связи с операцией по обезвреживанию бомбы

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители берлинского округа Шпандау вынуждены покинуть свои дома после обнаружения бомбы времен войны. Об этом говорится в заявлении полиции Берлина, размещенном на ее официальной странице в Twitter.

"В эти минуты в Шпандау начинается эвакуация в рамках операции по обезвреживанию бомбы военных времен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряд был обнаружен во время строительных работ. Территория радиусом 250 м вокруг места проведения операции оцеплена.-0-