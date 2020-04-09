В Берлине горело новое здание Городского дворца

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В среду, 8 апреля, в центре Берлина произошел пожар. Горело новое здание Берлинского городского дворца, передает немецкая газета Die Welt.

В результате инцидента пострадал один человек, его доставили в больницу с отравлением угарным газом.

В тушении пожара было задействовано около 80 человек.

По сообщениям очевидцев, пожару на стройке предшествовал взрыв. Позже пожарная служба подтвердила, что инцидент был вызван взрывом баллона с пропаном. По предварительным данным, произошедшее расценивают как несчастный случай.

Горевшее здание должно стать современной версией старинного дворца 15 века. Строительство планируется завершить к концу 2020 года.-0-