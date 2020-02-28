В Берлине из-за коронавируса отменяют выставку туристических услуг ITB

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная туристическая выставка-ярмарка ITB, которая была запланирована на 4-8 марта, отменена из-за риска распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя мероприятия.

Международная выставка-ярмарка ITB Berlin проводится с 1966 года ежегодно в марте. Каждый год выставку посещают в среднем 160 тыс. человек из 180 стран мира. Ежегодный денежный оборот мероприятия - 7 млрд евро.-0-