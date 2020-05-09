В Берлине к памятнику советским воинам возложили венки и цветы

Воинский мемориал в Трептов-парке. Фото DW

9 мая, Берлин /БЕЛТА-ТАСС/. Венки и живые цветы возложены к мемориалу павшим советским воинам в Трептов-парке по случаю 75-летия Победы. Почтить память героев пришли сотрудники посольства России в Германии, послы Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, госминистр в МИД ФРГ Нильс Анен, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, представители духовенства, общественных организаций, соотечественники, проживающие в ФРГ. Собравшиеся у подножия памятника минутой молчания почтили память павших в Великой Отечественной войне, затем возложили цветы в небольшом внутреннем зале. После церемонии премьер Саксонии заявил журналистам, что после войны Германии было оказано доверие. "Постоянно подтверждать это доверие и не ставить его под удар - вот задача для сегодняшнего поколения", - считает он. "Для немцев это важная дата, важная задача, мы никогда не должны ослаблять усилий, чтобы история не повторилась", - подчеркнул политик. В пятницу по случаю годовщины победы над национал-социализмом прошли церемонии возложения венков на советских мемориалах в столичных районах Тиргартен и Панков.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!