В Берлине на акции протеста против коронавирусных ограничений задержаны не менее 365 человек

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 365 человек задержаны полицией 18 ноября в центре Берлина в ходе протестов против карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter пресс-службы полиции Берлина. Сообщается, что всего в демонстрации, по предварительным данным, участвовали более 10 тыс. человек.

"До 19:30 по местномувремени было проведено в общей сложности 365 задержаний". До настоящего момента пострадали 10 коллег, участвовавших в операции", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Берлина.

По данным полиции, "несколько сотен человек" переместились от Бранденбургских ворот, где проходила акция, к резиденции президента Германии - дворцу Бельвю. Он находится примерно в 2 км от Брандербургских ворот. Правоохранительные органы много раз безуспешно призывали протестующих, собравшихся в парке перед Бельвю, разойтись. Демонстранты выкрикивали: "Мы - народ!" Проводятся задержания, некоторых участников при отказах покидать территорию полицейские уносят на руках.

В ФРГ со 2 ноября как минимум на месяц действует карантинный режим.-0-

Почти 200 человек задержаны в Берлине во время протестов против карантина

Полиция применила водометы против демонстрантов в Берлине

В Берлине собрались тысячи противников COVID-ограничений